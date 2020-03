Coronavirus : la situation ce vendredi après-midi

Ce vendredi après-midi, on comptait au total 774 cas détectés positifs au coronavirus en Tchéquie depuis le 1er mars, avec un total de plus de 11 600 personnes testées à ce jour. Le nombre de cas confirmés a augmenté de 205 au cours de la seule journée de jeudi, soit la plus forte hausse journalière depuis le début de la crise.

Aucun décès n'est à déplorer dans le pays à cause de la maladie pour l'instant, mais plusieurs personnes restent dans un état préoccupant. Trois patients ont été déclarés guéris du coronavirus en début de semaine, et un quatrième ce vendredi.

Depuis ce jeudi, il est obligatoire en Tchéquie de se couvrir les voies respiratoires en dehors de son domicile et de sa voiture. S'exprimant pour le quotidien Právo, le chef de de la cellule de crise du gouvernement, Roman Prymula, a admis que si les gens ne respectaient pas la quarantaine, "une interdiction totale de sortie (serait) mise en place."

Jeudi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la police allait commencer ce vendredi à contrôler si les personnes avaient une raison valable pour être dehors.

Enfin, un avion spécial a rapporté ce vendredi de Chine une cargaison d'1,1 millions de masques respiratoires alors que la République tchèque fait face à une pénurie de matériel médical de protection. Deux autres avions en provenance de Chine devrait arriver encore samedi. La République tchèque devrait ainsi recevoir des livraisons régulières de matériel médical chinois au cours des six semaines à venir, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Jan Hamáček (ČSSD).