Coronavirus : la situation ce samedi

Vendredi, 46 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été détectés en République tchèque. Pour une huitième journée consécutive, le nombre de nouveaux cas n’a pas dépassé la barre des 100. Le nombre total de personnes contaminées par le coronavirus depuis le 1er mars s’est élevé à 8 077. Plus de la moitié des personnes testées positivement depuis le début de l’épidémie sont considérées comme guéries. Quelque 273 décès sont à déplorer en Tchéquie.

Le nombre le plus élevés de personnes infectées a été enregistré à Prague (1 824 depuis le 1er mars) et dans la région de Moravie-Silésie (1 140), tandis que les régions de Vysočina et de Bohême du Sud sont les moins touchées (179 cas).