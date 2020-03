Coronavirus - Football : la Fédération tchèque favorable elle aussi à un report de l’Euro

Alors qu’une grande conférence téléphonique doit se tenir ce mardi avec les représentants des 55 pays membres de la Confédération européenne de football (UEFA) et que celle-ci annoncera les solutions envisagées pour mener la saison à son terme, la Fédération tchèque a annoncé, lundi, qu’elle était favorable à un report d’un an, voire au second semestre de la cette année, de la phase finale du championnat d’Europe.

Face à la gravité de la situation, d’autres pays comme l’Italie et l’Allemagne notamment ont déjà exprimé leur souhait de voir l’Euro, dont la tenue est prévue dans douze villes européennes du 12 juin au 12 juillet prochains, décaler d’un an de façon à pouvoir mener à leur terme les championnats nationaux, puis éventuellement la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Lors de cet Euro, la République tchèque doit affronter l’Anglettre, la Croatie et un troisième pays issu des play-offs de la Ligue des nations, à Londres et à Glasgow.