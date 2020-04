Coronavirus - Foot : le Slavia et le Sparta organisent un derby virtuel pour aider les infirmières

Alors que les clubs de football professionnels ont repris l’entraînement lundi dernier et en attendant une possible reprise des compétitions au début du mois de juin, les dirigeants du Slavia et du Slavia Prague se sont entendus pour organiser un derby virtuel avec pour objectif d’aider dans la lutte contre le coronavirus. Le produit de la vente des billets, que les supporters peuvent achter en ligne jusqu’au 10 mai, sera reversé aux infirmières.

Les deux clubs rivaux espèrent dépasser le record d’affluence pour un derby qui remonte à 1965. A l’époque, plus de 50 000 spectateurs avaient assisté au match au stade de Strahov, situé sur les hauteurs de la capitale. Le prix de base d’un billet a été fixé à 100 couronnes (un peu moins de 4 euros). En achetant leurs places, les gens peuvent choisir de supporter le Slavia ou le Sparta. Des billets d’un montant de 300 couronnes sont également en vente.

D’autres matchs imaginaires ont été organisés dans le même but ces dernières semaines en République tchèque. Le Sigma Olomouc a ainsi par exemple « rejoué » son match de coupe d’Europe contre le Real Madrid, tandis que Teplice a de nouveau « accueilli » le Borussia Dortmund.