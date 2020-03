Coronavirus : fermeture des écoles et interdiction des événements de plus de 100 personnes à partir de mercredi

Suite à la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité d’Etat ce mardi matin, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a annoncé la fermeture des écoles tchèques (primaires, secondaires et grandes écoles, sauf les maternelles) à compter de ce mercredi 11 mars, de même que l’interdiction des événements de plus de 100 personnes. Cette interdiction concerne tous les spectacles de théâtre, de musique, de cinéma et autres, de même que les événements sportifs, religieux ou privés. Cette décision est valable jusqu’à révocation.

La nouvelle a entraîné l'annulation du festival international de cinéma Febiofest, à Prague, qui devait se dérouler du 19 au 27 mars, et prévoyait la venue, entre autres, de l'acteur américain Woody Harrelson. Le festival du film sur les droits de l'Homme One World n'a pour sa part pas interrompu sa programmation mais limite ses projections aux petites salles en n'accueillant pas plus de 100 personnes.