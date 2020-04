Coronavirus – Données personnelles : la « quarantaine intelligente » étendue à Prague et à la Moravie du Nord

Alors que le nombre de personnes contaminées s’élèvait à près de 4 200 ce samedi matin (+332 vendredi, soit la hausse la plus importante de ces sept derniers jours) et que 56 sont décédées des suites du Covid-19, le projet dit de « quarantaine intelligente » sera étendu à Prague et à la région de Moravie du Nord en début de semaine prochaine. C’est ce qu’a annoncé Roman Prymula, vice-mnistre de la Santé chargé de la gestion du projet. Celui-ci a déjà été testé en Moravie du Sud tout au long de la semaine écoulée.

Grâce aux données de géolocalisation des téléphones portables et des cartes bancaires, ce système informatique permet de retracer les contacts qu'ont eus les personnes testées positives, afin d'enrayer sa propagation du nouveau coronavirus. Si tout se passe comme prévu, ce système développé par un groupe d'experts en informatique, Covid19cz, sera utilisé dans l’ensemble du pays après les fêtes de Pâques.