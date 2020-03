Coronavirus : après les écoles, fermeture de tous les musées, galeries et bibliothèques en Tchéquie

Suite à la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité d’Etat ce mardi matin, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a annoncé la fermeture sine die des écoles tchèques (primaires, secondaires et grandes écoles, sauf les maternelles) à compter de ce mercredi 11 mars - et, au moins jusqu'à la fin mars, a fait savoir ce mardi après-midi le ministre de la Santé Adam Vojtěch. De même, sont interdits jusqu'à nouvel ordre les événements de plus de 100 personnes. Cette interdiction concerne tous les spectacles de théâtre, de musique, de cinéma et autres, de même que les événements sportifs, religieux ou privés.

Le ministre de la Culture Lubomír Zaorálek a également fait savoir ce mardi après-midi que tous les musées, galeries et bibliothèques seraient également fermés jusqu'à nouvel ordre en lien avec l'épidémie de coronavirus.

La nouvelle a entraîné l'annulation du festival international de cinéma Febiofest, à Prague, qui devait se dérouler du 19 au 27 mars, et prévoyait la venue, entre autres, de l'acteur américain Woody Harrelson. Le festival du film sur les droits de l'Homme One World avait un premier temps prévu de ne limiter ses projections qu'aux petites salles de moins de 100 personnes, avant de choisir de le reporter dans son ensemble.