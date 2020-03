Coronavirus : 12 cas confirmés en République tchèque

Le nombre de cas de personnes contaminées au virus Covid-19 est passé à 12 en République tchèque. Pour deux nouveaux cas, il s’agissait de personnes qui avaient été en contact avec un homme contaminé originaire de Děčín et avec une femme du VIe arrondissement de Prague. Les deux autres personnes testées positives sont un homme et un enfant revenus d’un séjour en Italie fin février, a fait savoir ce jeudi le ministère de la Santé.

Plus tôt dans la journée, le vice-ministre de la Santé et épidémiologiste Roman Prymula avait annoncé que les tests de dépistage du virus Covid-19 ne seraient désormais plus limités aux personnes de retour de zones à risque. Désormais le personnel médical pourra faire passer le test à tout un chacun à la demande d’un médecin ou d’un responsable des services sanitaires. A l’heure actuelle, plusieurs dizaines de personnes sont en attente de résultats pour ce test.

Toutes les personnes chez qui la présence du coronavirus avait été confirmée avant ce jeudi l’avaient contracté à l’étranger et souffraient d’une forme modérée de la maladie.