Conseiller municipal praguois et membre du parti ANO, l’entrepreneur Petr Stuchlík quitte la politique

Petr Stuchlík a fait savoir qu’il quittait définitivement la politique au terme d’un an d’engagement. Membre du parti ANO et conseiller municipal à Prague, cet entrepreneur et fondateur d’une société de conseil financier avait été choisi comme candidat indépendant par le parti du Premier ministre Andrej Babiš, lors des élections municipales de l’automne 2018. L’ancien entrepreneur avait d’ailleurs fait un don de 3 millions de couronnes à la campagne du parti gouvernemental. Arrivé cinquième lors du scrutin praguois, le parti ANO a finalement dû se contenter d’un rôle sur les bancs de l’opposition au sein du conseil municipal de la capitale tchèque.

Petr Stuchlík avait également échoué à se faire élire au sein de la direction du parti ANO dont il était devenu membre l’hiver dernier. Il a finalement annoncé qu’il retournait au monde des affaires : « Je me suis rendu compte que je suis davantage un manager qu’un politicien, » s’est-il justifié.