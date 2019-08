Conseil des ministres tchèques et polonais à Varsovie

Les gouvernements tchèque et polonais tiennent un conseil conjoint à Varsovie mercredi. Les entretiens sont centrés sur des thèmes européens et l'environnement, mais comprendront également des discussions plus ciblées entre les ministres des deux États, notamment entre les ministres de l'Environnement sur le problème des déchets dans la région de Moravie-Silésie.

Le Premier ministre Andrej Babiš a décrit la Pologne comme l'un des partenaires les plus importants de la République tchèque, avec lequel son pays entretient des relations de qualité supérieure.

Le ministre tchèque de la Défense, Lubomír Metnar, devrait signer un accord de coopération dans le domaine de l'aviation militaire avec son homologue polonais, Mariusz Błaszczak.