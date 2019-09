Conseil de surveillance de la ČTK : malgré la controverse, Michal Semín à nouveau candidat

Michal Semín est à nouveau candidat pour le parti d’extrême-droite SPD au renouvellement des deux postes vacants au sein du Conseil de surveillance de l’agence de presse tchèque ČTK. Le parti gouvernemental ANO présente également un même candidat en la personne de Michal Soukup, un conseiller municipal du IIIe arrondissement de Prague. Le parti Pirate présente, lui, une nouvelle candidate : Angelika Bazalová, une ancienne journaliste de la rédaction tchèque de la BBC et de la Télévision tchèque.

En juillet dernier, le second tour infructueux de cette élection avait été particulièrement médiatisé en raison de la personnalité de Michal Semín, connu pour ses positions controversées et antisémites et à la tête d'un mouvement ultra-conservateur. Sa candidature avait également été critiquée par le parti social-démocrate qui avait menacé de quitter le gouvernement de coalition si ce dernier était élu. Face à la controverse, le Premier ministre Andrej Babiš avait appelé en juin dernier les députés de son parti ANO à ne pas voter pour Michal Semín, lors du deuxième tour de l'élection. Le chef du gouvernement a fait savoir qu’il réitérerait son appel.

Le premier tour de cette élection cruciale pour la composition du conseil de surveillance aura lieu le 25 septembre prochain. Fondée en 1918, en tant qu’agence de presse nationale, la ČTK est un média de service public depuis 1993.