Conseil de surveillance de la ČTK : le dernier poste vacant attribué à la candidate des Pirates

Le conseil de surveillance est désormais complet : le dernier poste encore vacant a été attribué à Angelika Bazalová, une ancienne journaliste de la rédaction tchèque de la BBC et de la Télévision tchèque et candidate pour les Pirates. Elle a été élue ce mercredi par les députés tchèques à 131 voix contre 33 pour le second candidat en lice, Michal Semín, candidat du parti d’extrême-droite SPD. Cette élection vient clore la polémique liée à la candidature de ce dernier, connu pour ses positions controversées et antisémites et à la tête d'un mouvement ultra-conservateur.

Fondée en 1918, en tant qu’agence de presse nationale, la ČTK est un média de service public depuis 1993. Le conseil de surveillance décide de la nomination du directeur général de l’agence, approuve le budget et gère les plaintes qui lui sont adressées. Il est composé de sept membres qui sont, selon la loi, proposés par les partis politiques représentés à la Chambre des députés.