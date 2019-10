Congrès des hackers à Prague ce week-end

A partir de vendredi matin et jusqu'à dimanche soir se tient à Prague le Congrès des hackers. Organisé chaque année par Paralelní Polis, le Congrès des Hackers réunit amoureux et défenseurs de la liberté dans la capitale tchèque – plus de 600 personnes et une quarantaine d’intervenants – qu’ils soient chercheurs, activistes, développeurs, journalistes, entrepreneurs, artistes ou encore mathématiciens. Opt-Out (sors du système) est le thème de cette année.

Pendant trois jours, les rencontres et les conférences couvriront un large champ de disciplines : des neurosciences à la science-fiction, en passant par le droit, les cryptomonnaies et l’écologie, ou encore l’intelligence artificielle.