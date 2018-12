Conflit d'intérêts : Transparency International pointe du doigt le sénateur Ivo Valenta

L'organisation Transparency International a saisi la justice, à Zlín en Moravie, pour qu'elle se penche sur un possible cas de conflit d'intérêts autour du sénateur et homme d'affaires Ivo Valenta. La branche tchèque de l'ONG estime que le politicien, affilié au parti de droite des Soukromníci, viole la loi sur les conflits d'intérêts en tant que propriétaire, via des sociétés enregistrées en Tchéquie et à Chypre, de la télévision régionale TV Brno 1. D'après David Ondráčka, le président de la branche tchèque de Transparency International, il s'agit aussi de montrer que la loi sur les conflits d'intérêts, adoptée début 2017, ne concerne pas seulement le Premier ministre Andrej Babiš. Ce texte, surnommé à l'époque "lex Babiš", doit permettre d'empêcher une situation de "campagne électorale permanente", via la propriété ou l'influence d'hommes politiques sur certains médias.

Ivo Valenta est notamment à la tête de la société de jeux de hasard Synot. Résident fiscal à Monaco, il avait été condamné pour corruption en 2004 en lien avec les activités de cette entreprise.