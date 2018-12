Conflit d'intérêts : les parlementaires européens vont se prononcer sur une résolution autour du cas Andrej Babiš

Les députés européens devront se prononcer jeudi sur une proposition de résolution visant à appeler la Commission européenne à ouvrir des négociations sur la possible situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. A l'instigation du groupe des Verts, ce vote a été inscrit lundi à l'ordre du jour de la session plénière du Parlement européen qui vient de s'ouvrir à Strasbourg. D'après l'eurodéputé chrétien-démocrate Tomáš Zdechovský, cette proposition de résolution est inédite puisque que les parlementaires européens n'avaient pas procédé de la sorte pour des cas similaires concernant la Hongrie et Malte.

Fin novembre, plusieurs médias, dont le quotidien Le Monde, ont révélé que le service juridique de la Commission européenne estimait dans une note confidentielle que le Premier ministre tchèque Andrej Babiš se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts. Le problème concerne son ancien groupe Agrofert, un géant tchèque de l'agroalimentaire et de l'industrie chimique, dont le leader du mouvement ANO avait transféré la propriété mais dont il serait toujours le principal bénéficiaire. Or cette entreprise et ses filiales bénéficient de subventions de l'Etat tchèque.