Conférence de Munich sur la sécurité : Tomáš Petříček représentera la République tchèque

Le Premier ministre Andrej Babiš en vacances jusqu’à dimanche, où il participera au congrès du mouvement ANO qui devrait aboutir à sa réélection en qualité de leader, c’est le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček qui participera à la traditionnelle Conférence sur la sécurité à Munich ces samedi et dimanche. Le chef de la diplomatie tchèque interviendra dans le cadre du panel consacré à la faculté de l’Europe à se défendre seule à l’ère de la concurrence des grandes puissances.

Rendez-vous annuel parfois désigné comme le « Davos de la défense », la conférence aura pour thèmes cette année la course aux armements nucléaires, les relations de l’Ouest avec l’Iran, l’avenir de l’Alliance transatlantique ou encore la recrudescence du populisme de droite. Quelque quarante chefs d’Etat et de gouvernement et quatre-vingt ministres sont attendus en Bavière pour cette 55e édition annoncée comme une des plus importantes de l’histoire.