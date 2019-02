Concours des plus beaux livres tchèques

Une cinquantaine d’ouvrages ont été sélectionnés, par un jury international, pour participer au concours qui récompensera les plus beaux livres tchèques parus en 2018. Les ouvrages ont été retenus parmi un nombre record de 264 livres inscrits. Répartis en sept catégories, les livres sélectionnés ont été présentés au public ce mercredi.

Les lauréats de la 54e édition du concours, organisé par le ministère de la Culture et le Musée de la littérature tchèque, seront annoncés le 5 avril prochain. Des galeries, musées, écoles d’arts, ainsi que de petits éditeurs, comme Baobab ou Take Take Take, participent à la compétition.