Concert à Prague en l'honneur de la nouvelle présidente slovaque

Intitulé "Zuzana n'est pas toute seule à la maison" en clin d'oeil au grand duo Jiří Šlitr et Jiří Suchý, un concert est organisé jeudi soir sur l'île Kampa à Prague pour la nouvelle présidente slovaque Zuzana Čaputová, qui devrait y assister.

Parmi les artistes sur scène vont se succéder Dan Bárta, Robert Balcar, Katarzia, Jiří Stivín et Dorota Nvotová, Sisa Fehér et Bardo, Eturnity, Puljablkoň - Maruška Putnerová et Michal Němec, Jozef Lupták, Limbora et Živé kvety.

Avant ce concert, la présidente slovaque devait déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien président tchécoslovaque et tchèque, Václav Havel.