Commerce extérieur : un excédent total de près de 6 milliards d’euros en 2019

Le bilan du commerce extérieur de la République tchèque à la fin de l’année 2019 a affiché un solde positif de 149 milliards de couronnes (5,85 milliards d’euros), un résultat inférieur d’un peu plus de 50 milliards à celui enregistré en 2018. Les chiffres ont été communiqués, ce jeudi, par l’Office tchèque des statistiques. Le solde des échanges avec les pays membres de l’Union européenne est resté très nettement positif, tandis que celui des échanges avec les pays tiers affiche traditionnellement un déficit. L’Allemagne, principal partenaire commercial, a été le marché cible pour près d’un tiers des exportations tchèques. Inversement, plus d’un quart des importations en République tchèque sont provenues d’Allemagne. Plus généralement, le volume des exportations pour l’ensemble de 2019 a progressé de 2 %, notamment grâce à l’industrie automobile, tandis que celui des importations a augmenté de 0,6 %.