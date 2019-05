Commémoration du centenaire de la mort de Milan Rastislav Štefánik, général français et cofondateur de la Tchécoslovaquie

Les Slovaques et les Tchèques ont commémoré, samedi, le 100e anniversaire de la mort tragique de Milan Rastislav Štefánik, élu cette semaine en Slovaquie personnalité la plus marquante de l’histoire du pays. Le général Milan Rastislav Štefánik, qui possédait également la citoyenneté française, a été un des principaux artisans de la fondation de l’Etat tchécoslovaque indépendant en 1918, aux côtés de Tomáš Garrigue Masaryk et Edvard Beneš.

Samedi, un acte de piété a été organisé au sommet du mont de Bradlo, à une centaine de kilomètres au nord de Bratislava, où se trouve la tombe du général, « un patriote dévoué » selon le président slovaque Andrej Kiska. Pour lui rendre hommage, des aviateurs français, tchèques, slovaques et italiens ont survolé le mont de Bradlo. La République tchèque a été représentée à la cérémonie par le ministre de la Défense Lubomír Metnar.

Astronome, homme politique, militaire et diplomate, Milan Rastislav Štefánik est mort le 4 mai 1919, dans un crash d’avion près de Bratislava, alors qu’il rentrait d’Italie.