Commémoration du 74e anniversaire de l’insurrection de Prague

Le président du Sénat Jaroslav Kubera, le maire de Prague Zdeněk Hřib et d’autres personnalités encore ont assisté à la cérémonie organisée, ce dimanche, devant le bâtiment de la Radio tchèque à l’occasion du 74e anniversaire du début de l’Insurrection de Prague et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quelque 173 personnes sont mortes lors de la « bataille de la radio », après que les rédacteurs ont décidé de diffuser uniquement en langue tchèque et non plus en allemand.

Le 5 mai marque, à Prague, le début du soulèvement du peuple tchèque contre le nazisme. Plus de 100 000 personnes dans 300 communes tchèques y ont participé entre le 5 et le 9 mai 1945. D’autres cérémonies de commémoration de la Libération se sont tenues ailleurs aussi dans le pays, et notamment à Plzeň, où les grandes festivités qui rappellent la libération de cette ville de Bohême de l’Ouest par l’Armée américaine ont culminé ce dimanche.