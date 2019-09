Commémoration de l'exode est-allemand via Prague en 1989

Une plaque a été dévoilée samedi à la gare de Libeň à Prague en souvenir de l'exode est-allemand via la capitale tchèque au début de l'automne 1989.

Environ 13 000 Allemands de l’Est qui ont campé plusieurs jours sur le terrain de l’ambassade de RFA avaient pris un train spécial le 1er octobre 1989 de la gare de Libeň en direction de l’Allemagne de l’Ouest, après avoir été autorisés à passer librement par les autorités.

L’inauguration de la plaque par l’ancien ministre fédéral des Affaires spéciales, Rudolf Seiters, qui a aidé à négocier leur libre passage, faisait partie d’une série d’événements à Prague marquant l’anniversaire de l’exode.

L’ambassade d’Allemagne à Prague a organisé samedi un festival intitulé "Le chemin vers la liberté" dans le jardin de l’ambassade, ouvert au public et avec débats et conférences avec d'anciens hommes politiques et des témoins des événements.