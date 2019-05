Cofondateur de l’Etat tchécoslovaque, Štefánik a été élu « plus grand Slovaque » de l’histoire

Alors que sa mémoire sera honorée ce samedi 4 mai à l’occasion du centenaire de sa mort, Milan Rastislav Štefánik a été élu en Slovaquie, mercredi, personnalité la plus marquante de l’histoire du pays. Avec les Tchèques Tomáš Garrigue Masaryk et Edvard Beneš, respectivement premier et deuxième présidents de la Première République, le général Milan Rastislav Štefánik, qui possédait également la citoyenneté française, a été un des principaux artisans de la fondation de l’Etat tchécoslovaque libre et indépendant en 1918.

Originaire de la région de Trenčín, dans le nord-ouest de la Slovaquie, Milan Rastislav Štefánik a été élu au terme d’une enquête organisée par la Radio et la Télévision publiques slovaques (RTVS). « Il n’a pas seulement été un grand Slovaque, mais aussi un grand Européen. Un homme sûr de lui qui s’est battu pour un pays qui n’existait pas encore », a expliqué un des membres du jury. De nombreuses manifestations sont prévues en Slovaquie tout au long du week-end à venir pour le centenaire de sa mort.

En République tchèque, à l’issue d’une enquête similaire en 2005, c’est l’ancien empereur Charles IV qui avait été désigné « plus grand Tchèque de l’histoire ».