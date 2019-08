Cinq avions de l’Armée tchèque sont en Estonie pour surveiller l’espace aérien des pays baltes

Cinq avions de chasse Jas-39 Gripen de l’Armée tchèque se sont envolés depuis la base de Čáslav (Bohême de l’Est), ce vendredi, en direction de l’Estonie, où ils seront chargés de la surveillance de l’espace aérien des pays baltes. En collaboration avec des pilotes belges et danois, leur mission durera jusqu’à la fin de l’année.

Cette présence tchèque, qui peut comprendre la participation de quelque 95 soldats, s’inscrit dans le cadre de la mission dite de police dans l’espace aérien de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, tous trois membres de l’OTAN, ainsi que dans celui, plus général, du renforcement de la présence et de la défense collective de l’Alliance atlantique en Europe centrale et de l’Est.