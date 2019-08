Cinéma : une série tchèque présentée au festival de Toronto

La série d’espionnage intitulée « Bez vědomí » (The Sleepers), réalisée par le Tchèque Ivan Zachariáš et produite par la chaîne HBO Europe, sera présentée, en première mondiale, au Festival international du film à Toronto qui se déroulera du 5 au 15 septembre prochains. Les deux premiers épisodes de la série en six parties seront projetés dans le cadre de la section Primetime, a annoncé la porte-parole de HBO Europe, Pavla Brožková.

La série raconte l’histoire de deux émigrés tchèques à Londres qui se rendent dans leur pays d’origine à la veille de la révolution de Velours. Les rôles principaux sont campés par Tatiana Pauhofová, Hattie Morahan et David Nykl. Pour sa part, Ivan Zachariáš est notamment connu pour avoir coréalisé, avec Alice Nellis, la série policière à succès « Pustina » (Wasteland).