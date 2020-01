Cinéma : record d'affluence dans les salles en 2019

Les cinémas de Tchéquie ont enregistré une augmentation significative de la fréquentation l'année dernière,selon les chiffres publiés mercredi par l'Union des distributeurs de films. En 2019, les exploitants de salles ont vendu plus de 18 millions de billets, soit le nombre le plus élevé depuis l'année 1993 et ses 22 millions de visiteurs.

Les ventes ont représenté un record de 2,6 milliards CZK, soit une augmentation de 15% en glissement annuel. Le film le plus populaire en 2019 a été la comédie tchèque Ženy v běhu (Jogging for Love) avec plus de 1 500 000 visiteurs.