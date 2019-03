Cinéma : Peter Fonda et Louis Garrel invités du festival Febiofest

L’acteur et réalisateur américain Peter Fonda sera à Prague le 21 mars prochain pour l’ouverture du festival international du film Febiofest. Avant de présenter au public festivalier deux films les plus marquants de sa carrière, « Easy Rider » et « L’Or de la vie », Peter Fonda se verra remettre un Prix Kristián pour l’ensemble de son œuvre à l’occasion de l’ouverture du Febiofest.

Parmi les autres invités prestigieux figure également l’acteur français Louis Garrel, ont annoncé ce jeudi les organisateurs du festival.

Inauguré par la projection du nouveau film de Robert Redford, intitulé « The Old Man and the Gun », le Febiofest présentera 156 films fin mars à Prague puis début avril dans plusieurs villes du pays.