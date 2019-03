Cinéma: ouverture du festival international Febiofest ce jeudi à Prague

Ce jeudi soir sera inaugurée à Prague la 26e édition du festival du film Febiofest, créé en 1993 par le réalisateur Fero Fenič. Si l’Américain Peter Fonda a dû annuler sa venue pour raison de santé, le festival accueillera de nombreux autres invités, dont le réalisateur danois Bille August et l’acteur et réalisateur français Louis Garrel.

Une centaine de films seront projetés pendant huit jours, dans les deux CineStar d'Anděl et de Černý Most ainsi qu'au cinéma Ponrepo dans le centre de Prague et dans la salle de projection de la bibliothèque municipale.