Cinéma : ouverture, à Třeboň, du festival du film d’animation Anifilm

Plus de 500 courts et longs métrages sont présentés à compter de ce mardi et jusqu’au 12 mai à Třeboň, en Bohême du Sud, dans le cadre du Festival international du film d’animation Anifilm. Plus de 120 films sont en compétition, dont le long métrage « Funan » du réalisateur français Denis Do sur le drame du Cambodge, grand vainqueur du dernier festival d’Annecy.

Cette année, le festival de Třeboň est principalement consacré au cinéma d’animation documentaire. Ainsi, Anifilm accueillera la réalisatrice roumaine Anca Damian dont les films d’animation sont basés sur des faits réels.