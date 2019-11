Cinéma : ouverture à Prague du 20e festival Mezipatra consacré aux minorités sexuelles

Une centaine de longs et courts métrages et documentaires du monde entier figurent au programme de la 20e édition du festival du film LGBTQ+ Mezipatra qui débute à Prague ce jeudi dans la salle Lucerna. Consacré aux films sur toutes les identités sexuelles, le festival, qui compte parmi les principales manifestations culturelles de l’automne en République tchèque, a pour slogan cette année « Dans le flot des changements » avec pour ambition de mettre en avant la solidarité existant dans ces diverses communautés. La comédie américaine « Adam », présentée en première mondiale au festival Sundance, est projetée en ouverture officielle en présence de son réalisateur Rhys Ernst.

Depuis plusieurs années, Mezipatra, qui propose également divers débats, vernissages et soirées, rassemble à Prague régulièrement plus de 11 000 spectateurs, faisant ainsi du festival un des plus importants du genre dans le monde. Le festival du film queer, qui se tient dans les salles Lucerna, Světozor, Pilotů et Kino 35 de l’Institut français, refermera ses portes à Prague jeudi prochain avant de se poursuivre à Brno du 15 au 22 novembre.