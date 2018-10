Cinéma : ouverture à Prague des festivals du film de Bollywood et israélien

Films indiens ou israéliens, les cinéphiles pragois sont appelés à choisir avec l’ouverture, ce mercredi, dans la capitale, du Festival du film de Bollywood et du Festival du film israélien Kolnoa. Côté cinéma sud-asiatique, le festival, dont il s’agit cette année de la 16e édition, commence avec la projection de la comédie musicale indienne Secret Superstar dans la salle du Světozor.

Plus jeune, le Festival du film israélien n’en est qu’à sa deuxième édition. Vingt films figurent à son programme et seront projetés dans trois salles pragoises, parmi lesquelles le Kino 35 de l’Institut français. Les premiers d’entre eux, ce mercredi, sont Vierges et Geula (Rédemption), qui a reçu le prix du jury œcuménique du Festival international de Karlovy Vary en juillet dernier. Les deux festivals refermeront leurs portes dimanche soir.