Cinéma : Lions tchèques : The Painted Bird désigné meilleur film de l’année 2019

Réalisé par Václav Marhoul, le drame épique de la Seconde Guerre mondiale, The Painted Bird (Nabarvené ptáče) a été le grand gagnant de la soirée des Lions tchèques, distribués samedi à Prague. Il a raflé huit prix des académies du cinéma et de la télévision, dont celles du meilleur film, et de la meilleure réalisation.

Présenté dans des festivals prestigieux et choisi pour représenter la République tchèque aux Oscars, The Painted Bird est une adaptation cinématographique du roman L’oiseau bariolé de Jerzy Kosinski, écrivain juif polonais qui a vécu aux Etats-Unis. Dans son roman publié en 1965, il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui erre dans un pays d’Europe centrale, étant le témoin des attrocités de la Seconde Guerre mondiale.

Jiří Schmitzer et Ladislav Mrkvička ont remporté les prix du meilleur acteur et du meilleur acteur en second rôle pour le road-movie Staříci (Old-timers), tandis que les meilleures actrices, Tereza Ramba et Klára Melíšková, ont été primées pour le film Vlastníci (Owners).

Au palmarès figurent également le très remarqué court-métrage d’animation Dcera (Daughter) de l'étudiante de la FAMU Daria Kashcheeva ou encore la série télévisée Most !.