Cinéma – Lions tchèques : le road movie Všechno bude (Winter Flies) désigné meilleur film de 2018

Réalisé par le cinéaste d’origine slovène installé à Prague Olmo Omerzu, le road movie Všechno bude (Winter Flies), dont les protagonistes sont deux adolescents, est sorti grand vainqueur des Lions tchèques 2018, avec six prix dont le meilleur film, la meilleure réalisation, ainsi que les meilleurs acteurs dans les seconds rôles.

Un succès également pour Hastrman (L’Ondin), le premier long-métrage réalisé par le comédien, musicien et metteur en scène Ondřej Havelka. Inspiré du roman éponyme de l’écrivain Milos Urban, le film a raflé quatre Lions tchèques, dont le prix du meilleur acteur attribué à Karel Dobrý.

Trois autres films remarqués par la critique et le public, à savoir Hovory s TGM (Talks with TGM) de Jakub Červenka, le biopic consacré à Jan Palach et réalisé par Robert Sedláček, et le film historique Toman du cinéaste Ondřej Trojan, nominé, lui, dans 13 catégories, n’ont pas reçu une seule statuette.