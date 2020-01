Cinéma : L'Extase de retour en salles

La version restaurée et numérisée d'Ecstasy (L'Extase), un film de 1933 du réalisateur tchécoslovaque Gustav Machatý, doit être projetée au cinéma Lucerna à Prague vendredi soir. La projection sera précédée d’un concert de l’Orchestre symphonique de la radio tchèque. Le film, mettant en vedette Hedy Lamarr dans son premier rôle majeur, a été projeté pour la première fois dans le même cinéma le 18 janvier 1933, très controversé en son temps à cause des scènes de nu et de sa représentation de rapports sexuels et de l'orgasme féminin.

L'Extase a été restaurée numériquement par les Archives nationales du Film en coopération avec le Festival international du film de Karlovy Vary. L'année dernière, il a remporté le prix du meilleur film restauré numériquement au festival international du film de Venise.

Après la première, le film sera distribué dans les cinémas de toute la République tchèque.