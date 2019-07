Cinéma : le film « The Father » remporte le Globe de cristal du meilleur film à Karlovy Vary

Le drame bulgare et grec « The Father » co-réalisé par Kristina Grozeva et Petar Valchanov a reçu, samedi soir, le prix du meilleur film de la 54e édition du Festival international du film de Karlovy Vary. Il s’agit du troisième long métrage réalisé par ce duo de cinéastes. « Nous étions fascinés par la facilité avec laquelle une personne autrement tout à fait rationnelle peut se laisser prendre par le surnaturel », ont-ils expliqué.

Le cinéaste flamand Tim Mielants a obtenu le prix de la meilleure réalisation pour son thriller psychologique absurde et inattendu, intitué « Patrick ».

Lors de la cérémonie de clôture de l’événement, un prix spécial a été remis au chef opérateur tchèque Vladimír Smutný pour l’ensemble de sa carrière. Pour sa part, l’actrice américaine Patricia Clarkson a été récompensée pour sa contribution au cinéma mondial.

Cette année, le festival de Karlovy Vary a proposé 180 films de fiction et documentaires. Une cinquantaine d'entre eux ont été présentés en première mondiale ou européenne.