Cinéma : le film Pavarotti présenté à Karlovy Vary

Le documentaire musical intitulé Pavarotti, du réalisateur Ron Howard, sera présenté en exclusivité dimanche au Festival international du film de Karlovy Vary, ont annoncé les organisateurs, ce mercredi. Le film traite de la vue du célèbre ténor italien avec des images inédites.

La 54e édition du festival, le plus important du genre en République tchèque, ouvrira ses portes ce vendredi dans la station thermale et se tiendra jusqu’au 6 juillet. Les vedettes américaines attendues cette année Julianne Moore, Casey Affleck, Patricia Clarkson et Bart Freundlich.