Cinéma : le festival de Jihlava présente ses films documentaires en Belgique

C’est avec la projection du film Entretiens avec Masaryk suivie d’un débat avec son réalisateur Jakub Červenka que s’est ouverte, mardi soir à Bruxelles au siège du Parlement européen, la 7e édition des Echos du Festival international du film documentaire de Jihlava. Jusqu’à mardi prochain, le festival propose au public belge une sélection de longs et courts métrages et autres films expérimentaux présentés à l’automne dernier à Jihlava (région de Vysočina, centre de la République tchèque). Le Festival du film documentaire de Jihlava est le plus important du genre organisé en Europe centrale et orientale.

Pour plus d’informations (en français ou en anglais) sur le programme du festival à Bruxelles et à Gand, consultez le site du Centre tchèque à Bruxelles : http://brussels.czechcentres.cz/programme/evenements-voyage/echoes-of-jihlava-idff-2019/.