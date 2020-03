Cinéma : le documentaire choc sur la pédocriminalité bat des records au box-office

Le documentaire tchèque V síti (Caught in the Net en anglais), sur le danger posé par les prédateurs sexuels en ligne, a attiré un nombre record de visiteurs au cours des sept premiers jours depuis sa sortie. Le film, co-réalisé par Vít Klusák et Barbora Chalupová, a été vu par plus de 179 000 personnes, ce qui en fait le documentaire le plus vu en salles dans l'histoire de la République tchèque.

Jusqu'ici, le documentaire qui detenait le record du box-office national datait de 2007 avec ‘Citizen Havel’, qui avait attiré 163 726 cinéphiles.

"Caught in the Net", qui présente des actrices de plus de 18 ans comme des jeunes de 12 ans sur de faux profils de médias sociaux pour dénoncer la pédocriminalité, a déjà conduit à plusieurs enquêtes criminelles. Une version pédagogique est projetée dans les collèges et lycées.