Cinéma : la sortie du biopic de Zátopek repoussée d'un an

Le film très attendu sur le coureur de fond légendaire Emil Zátopek ne sortira pas en salles comme prévu le 13 août.

"La préparation et le tournage ont demandé beaucoup d'efforts et il est important pour nous que la sortie puisse attirer un large public en salles. Nous espérons pouvoir le sortir l'an prochain, en relation avec les JO de Tokyo", a indiqué le réalisateur et producteur du film David Ondříček.

Le film devrait être présenté lors du prochain festival international de Karlovy Vary en juillet 2021 avant une sortie en salles en août 2021.