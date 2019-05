Cinéma: Jan-Ole Gerster, Hong Khaou, Jonás Trueba et Damjan Kozole en compétition à Karlovy Vary

La 54è édition du festival de Karlovy Vary est en préparation et on connaît déjà les films qui seront en compétition à partir du 28 juin et jusqu'au 6 juillet.

Parmi les réalisateurs en lice pour le globe de cristal cette année figurent Jan-Ole Gerster, Hong Khaou, Jonás Trueba et Damjan Kozole.

Le festival proposera également hors compétition le documentaire Forman vs Forman qu'Helena Třeštíková et Jakub Hejna viennent de présenter à Cannes et le film de la documentariste Olga Sommerová a consacré à l'artiste Jiří Suchý.