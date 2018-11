Chômage en République tchèque : nouvelle baisse du taux à 2,8 % en octobre

Le chômage a de nouveau baissé en République tchèque au mois d’octobre avec un taux qui s’est élevé à 2,8 %, soit 0,2 point de moins qu’en septembre. Il s’agit également d’une baisse de 0,8 point en l’espace d’un an, selon les chiffres publiés ce jeudi par le Bureau du Travail. Un peu plus de 215 000 personnes (soit 55 000 de moins qu’il y a un an à la même époque) restaient sans emploi, le chiffre le plus faible enregistré depuis juin 1997. Inversement, le nombre d’emplois vacants a augmenté et s’élève désormais à près de 317 000, soit 107 000 de plus qu’en septembre 2017.

Cette situation de quasi-plein-emploi reste problématique pour un grand nombre d’entreprises, qui se plaignent depuis quelques années déjà d’une importante pénurie de main-d’œuvre. La part du nombre de chômeurs de longue durée (+ de 12 mois) a pourtant baissé de 7,6 % en l’espace d’un an.

La région de Pardubice (Bohême de l’Est) affiche le taux de chômage le plus faible dans le pays (1,8 %), devant les régions de Plzeň (Bohême de l’Ouest) et de Bohême du Sud (1,9 %) et de Prague-capitale (2 %). Inversement, le taux le plus élevé a été recensé dans le district de Karviná (régions de Moravie-Silésie) avec 6,8 %.