Chômage en République tchèque : 2,7 % en juillet

Le chômage a enregistré une très légère hausse de 0,1 point en République tchèque au mois de juillet pour s’élever à 2,7%. Il s’agit de la deuxième augmentation depuis le début de l’année. La précédente remontait toutefois à janvier, avec un taux alors de 3,3%. Quelque 205 000 personnes étaient sans emploi, le total le plus faible pour un mois de juillet depuis près de vingt-trois ans, selon les chiffres publiés, ce jeudi, par le Bureau du travail.

Le nombre d’emplois vacants s’est élevé à 346 000, soit une augmentation interannuelle significative (+36 000). Cette situation de quasi-plein-emploi reste problématique pour un grand nombre d’entreprises, confrontées depuis plusieurs années à une importante pénurie de main-d’œuvre.

Les régions de Pardubice (Bohême de l’Est) et de Bohême du Sud ont affiché le taux de chômage le plus faible dans le pays (1,9%). A l’autre bout de l’échelle, le taux le plus élevé a été recensé dans la région de Moravie-Silésie (4,3%).