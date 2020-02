Chemins de fer : à Prague, le nombre de voyageurs en hausse

Un peu plus de 161 000 personnes en moyenne ont voyagé en train à Prague en 2019 lors des journées de travail. Il s’agit d’une nouvelle légère augmentation (+ 4 000) par rapport à 2018. Près de 60 % des usagers du chemin de fer ont voyagé sur le réseau de transports publics de la capitale. La ligne la plus fréquentée (près de 38 000 passagers) a été celle reliant Prague à la ville de Kolín (Bohême centrale). Les chiffres ont été communiqués par Ropid, la société chargée de l’organisation des transports en commun à Prague et dans ses environs.

Preuve de l’intérêt croissant pour le rail : la société des chemins de fer tchèque České dráhy a transporté un nombre record de voyageurs en 2019 (137,5 million pour les trois premiers trimestres). En 2018, avec un total de 179,2 millions de voyageurs, l’entreprise publique avait déjà enregistré le chiffre le plus important des dix dernières années.