Changement climatique : nouveaux records de températures enregistrés ce jeudi

Pour le deuxième jour consécutif, des records de températures sont tombés en République tchèque. Plus d'un tiers des 150 stations qui mesurent les températures depuis plus de trente ans font état de tels records. En plusieurs endroits, les températures ont même été supérieures à 25 °C, ce que les météorologues considèrent être une "journée estivale" selon l'agence de presse ČTK.

L'information a été communiquée par František Šopko, de l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ). La température la plus élevée a été relevée non loin de Prague, sur la commune d'Husinec, avec 25,7 °C. Le temps devrait rester ensoleillé et chaud ces prochains jours.