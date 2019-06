Český Krumlov instaure une taxe pour les bus voulant entrer dans le centre historique

La ville de Český Krumlov a décidé d'insaturer une taxe pour les cars de touristes voulant entrer dans le centre historique de la ville. Désormais, pour entrer et sortir de la ville, il leur faudra débourser 1 250 CZK (sur réservation) ou 1 500 CZK (sans réservation). La ville de Bohême du Sud, située non loin de la frontière autrichienne, accueille chaque année plus d'un million de touristes par an. Les autorités estiment à 20 000 le nombre de cars de touristes arrivant tous les ans dans la petite cité.

Český Krumlov est la première ville de République tchèque a tenter de réguler le trafic, sur le modèle de ce qui se fait par exemple à Salzbourg ou d'autres villes en Autriche.