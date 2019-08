České Budějovice : début du salon de l'agriculture Země živitelka

Début ce jeudi à České Budějovice de la foire internationale Země živitelka, grand salon de l'agriculture organisé chaque année en Bohême du Sud. Plusieurs centaines de visiteurs faisaient déjà la queue avant l'ouverture jeudi matin de cette foire où sont réunis environ 600 exposants et qui se terminera le 27 août. "Les défis de l'agriculture tchèque" est le thème de cette édition 2019, avec une attention particulière accordée au défi environnemental, selon les organisateurs.

Plusieurs pays européens et non-européens sont représentés cette année, dont le Japon et le Brésil. Parmi les visiteurs sont attendus ce jeudi le président de la République Miloš Zeman et le ministre de l'Agriculture Miroslav Toman.