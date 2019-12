Certains métaux vont être classés « superstratégiques »

L’or, le lithium, l’uranium, le rubidium et le césium seront prochainement placés sur une liste de « matières minérales superstratégiques de la République tchèque ». L’objectif de cette mesure est de faire en sorte que leur éventuelle exploitation dépende toujours en premier lieu de la décision de l’Etat tchèque. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Karel Havlíček (mouvement ANO).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique qui sera présentée prochainement à la Chambre des députés, l’Etat tchèque entendant mieux protéger ses réserves de métaux. Actuellement, dans la pratique, les sociétés qui formulent une demande de prospection géologique et réalisent celle-ci, ont ensuite le droit d’exploiter la ressource. Selon certaines estimations, quelque 3 % des réserves mondiales de lithium se trouvent en République tchèque. Le gisement situé à Cínovec, dans les Monts métallifères, massif frontalier entre la République tchèque et l’Allemagne, est le plus important en Europe.