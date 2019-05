Cérémonie du souvenir à Terezín

Plusieurs centaines de personnes, dont des anciens combattants, des politiques, des diplomates étrangers et des représentants religieux se sont rassemblés ce dimanche au cimetière national de Terezín pour rendre hommage aux victimes de l'Holocauste. Le président du Sénat, Jaroslav Kubera, a mis en garde contre l'indifférence, l'apathie et le désintérêt vis-à-vis des affaires publiques, estimant qu'une telle attitude créait un terreau pour les régimes autoritaires. Entre 1940 et 1945, près de 200 000 personnes, essentiellement de confession juive, sont passés par le ghetto de Terezín, camp de transit avant leur déportation vers les camps d'extermination nazis. 117 000 n'ont pas survécu à la guerre.