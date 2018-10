Centenaire de la Tchécoslovaquie : Donald Trump a envoyé une lettre de félicitations au président Zeman

Donald Trump a adressé une lettre de félicitations à son homologue tchèque Miloš Zeman à l’occasion du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, qui sera célébré ce dimanche 28 octobre. Le président américain a indiqué que les Etats-Unis étaient fiers du rôle qu’ils ont joué dans le processus de création du nouvel Etat.

Selon le porte-parole du Château de Prague, qui a communiqué le contenu de la lettre, Donald Trump a également écrit que le renforcement du partenariat et de l’amitié qui existe entre les deux pays et plus généralement entre les pays occidentaux était plus important que jamais. Sur ce point, le chef de la Maison-Blanche a rappelé la mort des soldats tchèques en Afghanistan et le soutien du président Zeman à la mission de l’OTAN.

Outre Angela Merkel vendredi et Emmanuel Macron vendredi et samedi, le président slovaque et les dirigeants de plusieurs autres pays européens participeront aux cérémonies et diverses manifestations qui se tiendront ce week-end pour ce 100e anniversaire. Dimanche, le ministre de la Défense américain, James Mattis, assistera au grand défilé militaire qui se tiendra dans l’avenue Evropská třída à Prague.