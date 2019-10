Ce vendredi, les Tchèques rendent un dernier hommage à Karel Gott

Alors que ce samedi sera jour de deuil national en République tchèque en raison de l’enterrement à Prague de Karel Gott, décédé le 1er octobre à l’âge de 80 ans, des dizaines de milliers de personnes rendront un dernier hommage au célèbre chanteur ce vendredi au Palais Žofín, à proximité du Théâtre national, où est exposé le cercueil depuis 8h00 jusqu’à 22h00.

Dès jeudi après-midi, les premiers fans ont commencé à se rassembler devant l’entrée du bâtiment, et ce malgré l’interdiction en vigueur à Prague de passer la nuit et de dormir dans les lieux publics. En raison de l’afflux attendu, qui a notamment pour conséquence la fermeture de tout le quai Masaryk entre les ponts Jirásek et Legie, le Premier ministre Andrej Babiš a appelé les gens à rendre hommage à un des artistes tchèques les plus populaires de ces soixante dernières années d’une autre manière qu’en se rendant au Palais Žofín.